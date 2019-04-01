فريق طبي بمستشفى الملك سلمان ينجح في إجراء أول عملية استئصال كلوي بمنظار البطن

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية، بمشاركة أطباء من مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة الكلى، من إجراء أول عملية استئصال كلية بغرض زراعتها لمريض آخر بتقنية منظار البطن المساعد باليد؛ حيث تعتبر العملية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الشمالية الغربية.

وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، أن المريضة تبلغ من العمر 26 عامًا وكانت تعاني من فشل كلوي كلي، وقد أُجريت الفحوصات اللازمة لزوجها. وبعد تطابق الفحوصات الطبية تمكَّن زوجها من التبرع لها بإحدى كليتيه؛ حيث أجرى الفريق الطبي عملية استئصال الكلية باستخدام تقنية منظار البطن المساعد باليد (Hand Assisted Laparoscopy Donor Nephrectomy)، ونقلها إلى المريضة بنجاح كامل. والمريضة والمتبرع يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد.

ولفت الزهراني إلى أن نجاح هذا النوع من العمليات يأتي تحقيقًا لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على المستويات كافةً، وبدعم دائم من القيادة لتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية والتقنية وصولًا إلى مزيد من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية، ومن خلال مواكبة كل ما هو جديد في المجال الطبي.

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يُشار إلى أن وزارة الصحة تنصح باتباع عدد من الطرق للوقاية من أمراض الكلى، يأتي على رأسها التحكم في الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتجنُّب الإفراط في تناول الأدوية دون وصفات طبية.

ومن الضروري أيضًا المحافظة على النشاط البدني يوميًّا مع الامتناع عن التدخين نهائيًّا، بالإضافة إلى المحافظة على وزن صحي مثالي، وتناول الغذاء الصحي المتوازن.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وقَّع اتفاقيات مشروع غسيل الكلى مع شركتين، تشمل مختلف مناطق المملكة، مطلقًا أولى مبادرات الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص لعلاج المرضى، موضحًا أن الشراكة تمتد خمسة أعوام حتى 2023، ومن شأنها رفع معدل استيعاب الأعداد الجديدة من المرضى، وتوفير علاج بمعايير عالية الجودة؛ حيث يبلغ عدد مراكز الغسيل الكلوي 63 مركزًا في 12 منطقة. وتضمن الاتفاقيات الموقعة رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآت وزارة الصحة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي بمشاركة واستثمار القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال.