بالصور.. انطلاق مناورات التمرين السعودي البريطاني «جند الصحراء 3»

انطلق تمرين «جند الصحراء المشترك 3»، اليوم الاثنين، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البريطانية بالمنطقة الشمالية الغربية.

وأكدت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، أن التمرين انطلق بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، والمقدم جراهام سيفتون (Graham sefton)، من الجانب البريطاني.

وألقى قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، كلمة رحَّب فيها بالضيوف المشاركين في التمرين مشيداً بالعلاقات الودية بين المملكة وبريطانيا، وتعزيز العمل المشترك بين وحدات القوات البرية للبلدين؛ حيث يعتبر هذا التمرين امتداداً لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية.

من جانبه، ألقى قائد القوة المشاركة المقدم جراهام سيفتون، كلمة عبَّر فيها عن اعتزازه بهذه المشاركة، قائلاً: إن هذه التمارين هدفها الأول اكتساب الخبرة والتعلم في مجال تخطيط العمليات العسكرية وتقوية أواصر الصداقة بين البلدين بصفة عامة والقوات البرية السعودية بصفة خاصة، مبدياً تطلعه إلى المزيد من هذه التمارين، ووجه الشكر لكل من شارك في تمرين «جند الصحراء المشترك 3».

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وشهد تمرين «جند الصحراء المشترك 3»، رفع علمي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة البريطانية، الدولتين المشاركتين في التمرين، إيذاناً ببدئه وعزف السلام الملكي لكلا الدولتين.

كان الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، زار قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، في 17 مارس الماضي، واستقبله قائد مركز العمليات الجوي الفريق هومز؛ حيث رافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.

وبعد انتهاء العرض الجوي، انتقل قائد القوات الجوية الملكية لزيارة القوات الجوية المشاركة في «تمرين العلم الأحمر 2019»، برفقة رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي، وكان في استقبالهم بمقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري.

كما توجه قائد القوات الجوية الملكية السعودية إلى مبنى العلم الأحمر، وتابع سير العمليات، مستمعًا إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه، وزار مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى الأطقم الفنية، وحثهم على الاستفادة من التمرين وإبراز مهاراتهم، مؤكداً أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة؛ جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة.