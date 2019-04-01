هند الزاهد وكيلًا لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة

أصدر وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، قرارًا بتعيين هند بنت خالد الزاهد، وكيلًا لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة.

يأتي ذلك اعتدادًا بالاهتمام الذي يحظى به ملف تمكين المرأة من وظائف الخدمة المدنية في الجهات الحكومية كافة، ويعد إحدى المبادرات المهمة المسندة إلى وزارة الخدمة المدنية كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.

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وتُعد »الزاهد» من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة، حيث تمتد خبرتها لأكثر من ١٨عامًا في المجال الإداري شغلت فيها عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملها مستشارًا للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية، كما كانت عضوًا في عدة لجان استشارية منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء.

تجدر الإشارة إلى أن ملف تمكين المرأة يتصدر أولوية ثابته في رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030، على أن تشمل محاور ذلك الجانب الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتمكين في الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية، فضلًا عن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز نظمت في فبراير الماضي، مؤتمرًا بعنوان «تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030»، والذي تناول المشاركون فيه المحورين الاقتصادي والإعلامي للتمكين، واستعرض التجارب النسائية الناجحة لعدد من خريجات الجامعة.