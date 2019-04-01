عرض راقص لأجنبيات في السعودية يثير جدلا... والحكومة تتوعد (فيديو)

عبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم واستنكارهم، من عرض راقص لفتيات أجنبيات، داخل أحد المطاعم في مدينة الخبر السعودية .

تداول نشطاء فيديو لعرض راقص، تظهر فيه 4 فتيات، يبدو أنهن أجنبيات، يرقصن ويغنين.

وأوقفت إدارة مطعم "نوزومي الرياض" العرض، بعد ربع ساعة فقط من انطلاقه، بدعوى أنه كان مخالفا للشروط في المملكة، ولم يكن مرخصا له من قبل هيئة الترفيه السعودية.

وأوضحت الإدارة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" ملابسات مقطع الفيديو المتداول، مشيرة إلى أنه كان نتيجة خطأ أحد الموظفين.

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​وقدم مطعم "نوزومي الرياض" اعتذاره عما حدث.

وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ على الواقعة، من خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع "تويتر"، والتي أكد فيها أن "الهيئة لن تتغاضى عن أي تجاوز في أي فعالية كانت، وستتخذ إجراءات صارمة حيال ذلك".

وأضاف آل الشيخ: "في حال تجاوز أي شركة للآداب العامة وضوابط الترخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم!".

واختتم تركي آل الشيخ بيانه، قائلا إن هيئة الترفيه السعودية لا تتحمل أخطاء أو تجاوزات منظمين لم ترخص لهم أو منظمين لم يلتزموا بما رخص لهم، مؤكدا أن مسؤوليتها إصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط ومتابعة تطبيقه.