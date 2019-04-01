السعودية اليوم / رئيس مجلس الوزراء اللبناني يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية



بيروت 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجين ريجيتيريك على رأس وفد من البنك.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أكد ريجيتيريك الدعم الكامل للرئيس الحريري لمواصلة العمل في أجندة الإصلاح خاصة فيما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة والطاقة.

وقال : "عقدت أنا وزملائي للتو اجتماعاً جيداً وبناءً للغاية مع الرئيس الحريري، كما تعلمون لقد استثمرنا 240 مليون يورو في سبعة مشاريع في العام الماضي وكانت السنة الأولى من عملياتنا، ونأمل أن نستمر بهذه الوتيرة خلال السنوات القادمة".

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19:25ت م

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