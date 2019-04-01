السعودية اليوم / انطلاق اختبارات التميز الميداني لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف



الرياض 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واس

أوضح الوكيل للتخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد بن محمد الناصر أن الرئاسة أولت تطوير وتدريب وتأهيل كوادرها البشرية عناية بالغة، من خلال معايير مهنية من شأنها ضمان رفع كفاءة أداءهم في العمل الميداني، وتعزيز جودة الانتقاء للمتقدمين لهذا العمل، واستقطاب وتأهيل الكفاءات المتميزة في هذا المجال، وذلك لتحقيق رؤية الرئاسة ورسالتها وتنفيذ خططها وأهدافها، والواجبات المناطة بها، وفق رؤية المملكة العربية

جاء ذلك في تصريحٍ صحفي للناصر بمناسبة انطلاق اختبارات التميز الميداني لمنسوبي الرئاسة، الذي يأتي في إطار شراكتها مع المركز الوطني للقياس، لتنفيذ مشروع "مقاييس الانتقاء المهني" لإصدار رخصة العمل الميداني، إذ حظيت هذه الشراكة باهتمام ودعم كبيرين من قبل مسؤولي الجهتين، الذين يتطلعون إلى إسهامها في رفع كفاءة العاملين بالميدان، وتقديم أداء مثالي خلال قيامهم بواجباتهم والمهام الموكلة إليهم.

وأشار الناصر إلى سير المشروع بشكلٍ جيد وبخطى واضحة وفق خطته المرسومة، ولافتاً الانتيباه إلى متطلبات المرحلة الحالية من الاختبار الذي بدأ في المركز اليوم في القاعات المعدّة من قِبَله في مختلف مناطق المملكة.

وأبان أن الاختبارات تهدف إلى قياس معايير ومؤشرات الانتقاء المهني، ومدى التميز في العمل الميداني، مؤكداً أن المتميزين في هذه الاختبارات سيحظون بتكريمٍ من معالي رئيس الهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

// انتهى //

18:47ت م

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الرياض 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واسأوضح الوكيل للتخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد بن محمد الناصر أن الرئاسة أولت تطوير وتدريب وتأهيل كوادرها البشرية عناية بالغة، من خلال معايير مهنية من شأنها ضمان رفع كفاءة أداءهم في العمل الميداني، وتعزيز جودة الانتقاء للمتقدمين لهذا العمل، واستقطاب وتأهيل الكفاءات المتميزة في هذا المجال، وذلك لتحقيق رؤية الرئاسة ورسالتها وتنفيذ خططها وأهدافها، والواجبات المناطة بها، وفق رؤية المملكة العربية السعودية (2030).جاء ذلك في تصريحٍ صحفي للناصر بمناسبة انطلاق اختبارات التميز الميداني لمنسوبي الرئاسة، الذي يأتي في إطار شراكتها مع المركز الوطني للقياس، لتنفيذ مشروع "مقاييس الانتقاء المهني" لإصدار رخصة العمل الميداني، إذ حظيت هذه الشراكة باهتمام ودعم كبيرين من قبل مسؤولي الجهتين، الذين يتطلعون إلى إسهامها في رفع كفاءة العاملين بالميدان، وتقديم أداء مثالي خلال قيامهم بواجباتهم والمهام الموكلة إليهم.وأشار الناصر إلى سير المشروع بشكلٍ جيد وبخطى واضحة وفق خطته المرسومة، ولافتاً الانتيباه إلى متطلبات المرحلة الحالية من الاختبار الذي بدأ في المركز اليوم في القاعات المعدّة من قِبَله في مختلف مناطق المملكة.وأبان أن الاختبارات تهدف إلى قياس معايير ومؤشرات الانتقاء المهني، ومدى التميز في العمل الميداني، مؤكداً أن المتميزين في هذه الاختبارات سيحظون بتكريمٍ من معالي رئيس الهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .// انتهى //18:47ت م0232

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