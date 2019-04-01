السعودية اليوم / الصحة تستعرض تجربتها الناجحة مع تقنية العالم الافتراضي



الرياض 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واس

شاركت وزارة الصحة مؤخراً في فعالية "رياض جام , تحدي الرياض" الذي أقيم في مركز الملك عبدالله المالي ، حيث تعدّ هذه الفعالية من أكبر التجمعات في الابتكار والإبداع على مستوى العالم، وتجمع فئات مختلفة من جميع القطاعات والمجالات بهدف إيجاد وإبتكار حلول إبداعية.

كما تهدف الفعالية إلى مشاركة المبتكرين والخبراء وفئات المجتمع لإيجاد حلول وأفكار إبداعية للجهات المشاركة سواءً في الجانب الصحي أو التعليمي أو التقني وغيرها من الجهات.

وقد قدمت وزارة الصحة عرضاً مرئياً عن قصص نجاح "مركز الإبداع" بالوزارة، ومن ضمنها قصة نجاح إستخدام تقنية العالم الافتراضي "VR في المراكز الصحية التي تهدف إلى إزالة الرهبة والخوف عند الأطفال أثناء التطعيمات.

وتم تصميم التحديات للمشاركين في المسار الصحي بناء على الاحتياج الفعلي من خلال أرقام معتمدة ومقاسة من برنامج أداء الصحة ، لتسهيل الخروج بحلول تترجم على أرض الواقع.

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18:33ت م

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