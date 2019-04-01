السعودية اليوم / مجمع "تلنات" التونسي والمشغل الروسي "سويوز 2" يوقعان اتفاقية إطلاق قمر صناعي تونسي



تونس 25 رجب 1440 هـ الموافق 1 ابريل 2019 م واس

وقع مجمع "تلنات" التونسي والمشغل الروسي "سويوز 2" في مدينة صفاقس التونسية اتفاقية تعاون تهدف إلى صناعة وإطلاق أول قمر صناعي تونسي عام 2020.

وأفاد مدير مجمع "تلنات" التونسي محمد الفريخة في تصريح إعلامي اليوم أنه قد تم البدء في تصميم المشروع بواسطة كفاءات تونسية موجودة في الخارج ليتبعه تصنيع كوكبة فضائية تتكون من 30 قمراً صناعياً.

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18:22ت م

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