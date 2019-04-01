السعودية اليوم / وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني يلتقي السفير اليمني



بيروت 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واس

التقى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش اليوم في بيروت سفير اليمن لدى لبنان عبدالله الدعيس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في ظل الظروف التي تمر بها اليمن.

// انتهى //

18:16ت م

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