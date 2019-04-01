السعودية اليوم / جامعات المنطقة الغربية تحدد شهر ذي القعدة القادم موعداً لإعلان نتائج قبول الطلبة المستجدين



مكة المكرمة 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 إبريل 2019 م واس

حدد عمداء القبول والتسجيل بجامعات المنطقة الغربية "جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة طيبة، وجامعة الطائف، وجامعة جدة، وجامعة الباحة" خلال اجتماعهم التنسيقي الذي استضافته عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى بالعابدية ، تاريخ ٧-١١-١٤٤٠هـ، موعدًا لإعلان نتائج قبول الطلبة المستجدين للعام الدراسي الجامعي القادم بمشيئة الله تعالى .

واقتُرح خلال الاجتماع عدد من المبادرات الفعالة لتسريع الأعمال بين العمادات، وتفعيل آلية للاتصال بين الجامعات المعنية لتحديث بيانات الطلبة المقبولين والمنسحبين بشكل يومي، إضافة إلى اقتراح إقامة ورش عمل خاصة بالقبول والتسجيل بين الجامعات المعنية، للخروج بأفكار ومبادرات عملية تساهم في تطوير عمليات القبول والتسجيل، إضافة إلى عمل زيارات تبادلية بين الجامعات لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن الغامدي على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجامعات المشاركة في تحديد آلية موحدة لعمليات القبول والتسجيل، وتوفير حلول تقنية عملية لإشكاليات عمليات التسجيل، لتسهيل عملية قبول الطلبة المستجدين بسلاسة وشفافية واضحة.

// انتهى //

15:38ت م

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