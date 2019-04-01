شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى يوم المهنة بجامعة البترول والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم فعاليات "يوم المهنة السنوي السادس والثلاثين "، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،بمشاركة عدد كبير من شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والأهلي ، وذلك بمركز المعارض بالجامعة.

واطلع سموه خلال جولته على أجنحة الجهات المشاركة ، كما استمع إلى شرح من عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة لـيوم المهنة الدكتور أحمد العجيري حول دور يوم المهنة في توفير الفرص الوظيفية والتدريبية للخريجين والطلاب والتطور الذي تشهده المناسبة ، مشيراً إلى مشاركة 73 شركة ومؤسسة في 8 قطاعات هي المالي والصناعي والطاقة والحكومي وشبه الحكومي وتقنية المعلومات والاستشارات والتجزئة، إضافة إلى قطاع شركاء التوظيف.

من جهته أعرب مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد عن اعتزازه برعاية سمو الأمير سعود بن نايف ليوم المهنة السنوي وأنشطة الجامعة ، واهتمامه ومتابعته بإعداد وتنمية الموارد البشرية القادرة على المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

وتخلل الحفل تكريم سمو أمير المنطقة الشرقية الشركات الراعية لملتقى التوظيف.