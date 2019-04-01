شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً ليمني روّج حبوباً محظورة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمروج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في محافظة جدة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم القبض على المدعو/ صالح حسين اليافعي (يمني الجنسية) عند قيامه بترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة للمرة الثالثة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.