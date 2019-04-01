شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وزير نقل يبحثون مستقبل الطيران المدني في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 م، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى يومين، بحضور 15 وزير نقل ومواصلات وبمشاركة 140 من رؤساء سلطات ومنظمات وتنفيذيين لكبرى شركات الطيران من مختلف دول العالم، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.

ورحب وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، في كلمته خلال المؤتمر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بالحضور مقدمًا الشكر لتلبية الدعوة للمشاركة في المؤتمر، الذي تعتز المملكة باستضافته وتنظيمه بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وقال: لقد جاءت الرعاية الملكية الكريمة لهذا المؤتمر انطلاقًا من القناعة بأهمية صناعة النقل الجوي على المستوى العالمي، ودوره الذي يقدمه لشعوب العالم أجمع، علاوة على قناعة قيادتنا بأن نجاح هذه الصناعة لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون الوثيق بين دول العالم، والهيئات المتخصصة في صناعة النقل الجوي، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأشار العامودي إلى أن برنامج رؤية المملكة 2030 بما شملته من طموحات تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير عوامل الاستدامة والتنوع للاقتصاد السعودي، بما يعزز ترسيخ مكانة المملكة كأحد أهم أقطاب الاقتصاد والتنمية العالمية، حيث شكّل قطاع النقل الجوي في المملكة، رافدًا اقتصاديًا مهمًا، كما أشارت آخر الإحصائيات التي نشرها اتحاد النقل الجوي الدولي ( آياتا ) عام 2014 م إلى إسهام قطاع الطيران المدني في المملكة بنحو (126) مليار ريال سنويًا من الناتج الوطني ضمن عوائد مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب توفير( 527 ) ألف وظيفة في القطاع، وجميع ذلك يشكل مساهمة بـنحو 4,6% من إجمالي الناتج الوطني.

وأضاف: نحو تطوير الأداء والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، نساهم اليوم من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على مبادرات التي للتطوير والتوسع في مجال صناعة النقل الجوي، متطلعين لوصول المملكة إلى المرتبة 25 -LpI الصادر عن البنك الدولي، كما نسعى إلى رفع طاقة الشحن بمقدار( 5.2 ) مليون طن، من خلال إنشاء وتطوير خمس مطارات، وتوسعة ثلاث محطات شحن جوي، وتحسين البنية التحتية للمنافذ الجوية، وتوليد فرصة عمل جديدة للارتقاء بسلامة النقل الجوي وتعزيز الاستدامة البيئية، ويأتي ذلك إلى جانب رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على التصدير، وتحقيق طموحات وأهداف البرنامج في أن تصبح المملكة مركزًا عالميًا للخدمات االلوجستية.

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من جانبه، أعرب رئيس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) أولومويا بيناردبينارد، عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وعلى رعاية المملكة العربية السعودية واستضافتها منظمة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم كافة الدعم الفني والمالي لها، مبينًا أن هذا التعاون سيساهم في مساعدة الدول الإقليمية الأعضاء لتحقيق أهدافها في ضوء سلامة الطيران العالمي والخطة العالمية للملاحة الجوية.

وأوضح أن الإحصاءات العالمية للمسافرين تشير إلى نمو مستمر حيث وصل عدد المسافرين خلال العام 2018 م إلى 4.1 مليار مسافر على متن 38 مليون رحلة دولية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام ستكون في تزايد في الخمسة عشر سنة القادمة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

وأفاد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، أنه لا يزال قطاع الطيران المدني يمثل هدف قيم للإرهاب، والطرق المستخدمة في هذا المجال ازدادت، ومنها اختطاف الطيارات، ومتفجرات مخبأه وأشياء أخرى تقليدية كما هناك مخاوف من الهجوم في المطارات وكذلك الهجوم الافتراضي، وأود أن أؤكد على امتنان (الإيكاو) للمملكة العربية السعودية لمساعدتنا على إيجاد قاعدة صلبة ودعم لكي نقوم باتخاذ هذه المبادرات الأمنية.

وعد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) ،إعلان الرياض في العام 2016 م داعمًا أساسيًا لعقد الاجتماع الأول لمجموعة الشرق الأوسط للأمن والتسهيلات في دولة الكويت في سبتمبر الماضي، مشيدًا بالدعم السخي من المملكة العربية السعودية في احتضان المكاتب الجديدة لبرنامج أمن الطيران التعاوني في الشرق الأوسط.