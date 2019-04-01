الرياض يتوج ببطولة نخبة الجامعة السعودية الإلكترونية

2019-04-01

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - الرياض

اختتمت الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض مساء أول أمس السبت، بطولة النخبة لكرة القدم على مستوى الفروع في نسختها الأولى والتي أقيمت على ملعب فندق هوليدي أن بحي الازدهار بالرياض، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور/ إبراهيم المعيقل، وحضور السادة وكلاء وعمداء وهيئة التدريس في الجامعة، وعدد من الشخصيات المجتمعية التي تمت دعوتها لهذه المناسبة وجمهور غفير ساند الفريقين.

وجمعت المباراة النهائية فريقي الرياض والدمام، وانتهت بفوز فريق فرع الرياض بهدف مقابل صفر سجله اللاعب فيصل المطيري ليتوج الرياض بالبطولة.

وحصل أفضل إداري بالبطولة الأستاذ/ عبدالله المطيري، من فريق تبوك، وحصل على أفضل حارس اللاعب/ نايف العتيبي، من فريق الدمام، وفاز اللاعب/ فهد اليامي، من فريق أبها على هداف البطولة ب(٥) أهداف، كما حصل اللاعب متعب الخليوي، من فريق الرياض على أفضل لاعب بالبطولة.

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شاركت جمعية إنسان لرعاية الأيتام في فعاليات البطولة التي كانت على هامش المباراة النهائية، بدخول أرضية الملعب مع اللاعبين، حيث قدم مدير الجامعة هدايا تذكارية لهم، وتهدف إنسان من مشاركتها في هذه البطولة وغيرها من المحافل الوطنية والمناسبات العامة، إلى دمج الأبناء في المجتمع وتعزيز العلاقة بمختلف الجهات، ورسم الابتسامة على محياهم وإدخال السرور إلى نفوسهم واطلاعهم على مستوى مستجدات وعلم الحياة العصرية.

وشارك فريق الصقور لذوي الهمم في لعبة الطائرة قبل بداية الشوط الأول، التي استمتع بها الجمهور، وحرصت الجامعة على مشاركة فريق الصقور من ذوي الهمم في هذه البطولة من منطلق دمجهم في المجتمع، وأيضاً كشف مواهبهم ومهاراتهم التي كانت محل تقدير الجامعة، وبعد ذلك تم تكريمهم، نظير فوزهم على أعضاء التدريس في الجامعة.وفي نهاية المباراة تُوجهت الفرق الفائزة بمشاركة واستعراض رائع ومثير من فريق نادي ملاك هارلي ديفيدسون الرياض، بدخول كأس البطولة محمولاً على إحدى الدرجات النارية بطريقة مشوقة وتفاعل الجمهور بها، وصاحبها الألعاب النارية والمدافع الورقية التي ظهرت برونق جميل إضافة سرور ومتعة في ختام البطولة.