شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 22556 موظفة سعودية استفدن من «دعم النقل» و«حضانة الأطفال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن إجمالي الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانة الأطفال (قرة)، بلغ 22556 مستفيدة، وذلك منذ إطلاق البرنامجين وحتى الآن، بينما بلغت المراكز المعتمدة في الدعم لدى برنامج «قرة» 178 مركزاً.

وسيراً نحو رفع كفاءة الدعم، فقد أجرى «هدف» في وقت سابق، تحديثات جديدة على شروط التحاق المرأة العاملة في برنامجي دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة «قرة» ودعم نقل المرأة العاملة «وصول»، بما يتناسب مع مصلحة المستفيدات، والتحاق شريحة أكبر من بنات الوطن بالبرنامجين، حيث يهدفان إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

في حين يهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ووفقاً لـ«هدف»، فإن مقدار الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) هو 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا.

وتضمنت شروط الالتحاق في البرنامج، أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج «وصول».

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وفي ما يتعلق ببرنامج دعم حضانة الأطفال (قرة)، فقد أتاح «هدف»، للمرأة العاملة السعودية، الاستفادة من البرنامج إلكترونيا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

وتأتي شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

ونحو آلية الدعم، يساهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويدعم برنامج «قرة» زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.