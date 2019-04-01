تسريبات تكشف عن هاتف “موتورولا” القادم

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سرّب موقع “4apk” بعض مواصفات “One Visiоn” الذي ستطرحه “موتورولا” قريبا، لتنافس به أفضل الهواتف الموجودة في الأسواق.

وبالرغم من سعر الهاتف الرخيص نسبيا، والذي لن يتجاوز 400 دولار، إلا أنه سيتزود بمعالج “Exynоs 9610” ثماني النوى من إنتاج “سامسونغ”، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 غيغابايت بحسب روسيا اليوم .

كما من المفترض أن يأتي “One Visiоn” بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (48+16) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل..، تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيزود هذا الجهاز ببطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض (1080/2520) بيكسل، ونظام تشغيل “Android One”، مع واجهات خاصة تؤمن الوصول السريع إلى العديد من الميزات، والتي ستكون منها ميزة “العرض المزدوج” لتمكين المستخدم من مشاهدة الفيديوهات والعمل على التطبيقات في نفس الوقت.

ومن المفترض أن تستعرض “موتورولا” هذا الهاتف رسميا في أبريل المقبل، لتطرحه في الأسواق أوائل مايو.

