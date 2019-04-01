:
.
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض، للعمل بمسمى (مهندس عمليات الشبكة، وأخصائي المشروع الفني)..، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مهندس عمليات الشبكة (Network Operations Engineer):
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو الاتصالات أو الإلكترونيات والاتصالات أو تخصص الهندسة الكهربائية أو الحاسب الآلي أو الهندسة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في خدمة تقنية وصيانة بمجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2- أخصائي المشروع الفني (Technical Project Specialist):
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو الاتصالات أو الإلكترونيات والاتصالات أو تخصص الهندسة الكهربائية أو هندسة الحاسب الآلي أو الهندسة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في قيادة المشاريع التقنية صغيرة الحجم وتعقيد منخفض في مجال تقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/31م وينتهي بتاريخ 2019/04/07م.
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات السعودية تعلن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.