الاتصالات السعودية تعلن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض، للعمل بمسمى (مهندس عمليات الشبكة، وأخصائي المشروع الفني)..، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس عمليات الشبكة (Network Operations Engineer):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو الاتصالات أو الإلكترونيات والاتصالات أو تخصص الهندسة الكهربائية أو الحاسب الآلي أو الهندسة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في خدمة تقنية وصيانة بمجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

2- أخصائي المشروع الفني (Technical Project Specialist):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو الاتصالات أو الإلكترونيات والاتصالات أو تخصص الهندسة الكهربائية أو هندسة الحاسب الآلي أو الهندسة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في قيادة المشاريع التقنية صغيرة الحجم وتعقيد منخفض في مجال تقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

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موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/31م وينتهي بتاريخ 2019/04/07م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

