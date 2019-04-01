مفاجأة «ساند بعطاء» تؤنس وحدة «هيلة» وتملأ قلبها بالسرور

على مقعد منزوٍ بصالة المطار، جلست السيدة هيلة مهنا، لا يؤانسها سوى وحدتها، وذلك رغم الزحام الذي ملأ المكان حولها.

فالسيدة الوحيدة، أم تحمل على كاهلها أعباء اضطرارها للسفر من السعودية إلى الأردن؛ للاطمئنان على طفليها صاحبي همم، اللذين يخضعان للعلاج بأحد مستشفيات عمان منذ فترة طويلة.

كانت هيلة مشغولة بالتفكير في رحلتها الطويلة، والتفاصيل الشاقة التي يجب أن تعيشها بمفردها في المستشفى، بخلاف شعورها بالتوتر الذي لا يفارقها كلما تخيلت طفليها وهما على فراش المرض، داعية الله أن يخفف عنهما وأن يردهما إليها ردًا جميلًا.

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وفي غمرة القلق وملل الانتظار، فوجئت السيدة هيلة مهنا، بخمس من صديقاتها أقبلن عليها في صالة المطار، وقد حجزن معها على الطائرة ذاتها سرا؛ ليرافقنها في رحلتها ويشددن من أزرها في سفرها للاطمئنان على طفليها.

المفاجأة السارة التي لم تتوقعها هيلة، جاءت بتنظيم من صديقاتها في فريق «ساند بعطاء» الخيري، وهي مبادرة وطنية اجتماعية تهدف لنشر الأعمال الإنسانية وإدخال السرور على القلوب؛ ولكن بأسلوب مختلف وبأفكار غير تقليدية.

السيدة أمل العقيل رئيسة المبادرة، حرصت على أن تكون على رأس صديقات هيلة المسافرات معها، بالإضافة إلى 4 صديقات أخريات هن فاطمة الحميدي وحصة الراشد وندى الخيال وبدرية الزيد.

وبهذه الرفقة، أضحت رحلة السيدة هيلة المهنا مختلفة، وبات طريقها أسهل وأقصر، وأصبحت مهمتها أيسر وأجمل، في ظل تلك الصحبة المفعمة بالحب والعطاء، والتي تجسد المعنى الحقيقي للصداقة.