سياسي / رئيس الوزراء العراقي يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني العلاقات بين البلدين



بغداد 24 رجب 1440 هـ الموافق 31 مارس 2019 م واس

أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في العاصمة بغداد اليوم، مباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تناولت العلاقات الثنائية و التعاون الاقتصادي.

و جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الإيجابية للأوضاع في البلدين و جهودهما لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبحث فرص توسيع العلاقات و زيادة التعاون الاقتصادي والسياحي و الاستثماري و في مجالات التبادل التجاري و كل ما يحقق المنفعة للشعبين.

و أكد عادل عبد المهدي أن العراق يستعيد دوره الكبير في محيطه العربي و الإقليمي كمركز ثقل و يقيم علاقات تعاون و صداقة مع جميع دول الجوار على أساس المشتركات و تجاوز الخلافات و تبادل المنافع.

و أشاد نبيه بري من جهته بعلاقات العراق المتطورة و المتنوعة مع محيطه الإقليمي و العربي بما يساعد على تحقيق الاستقرار والتعاون بين دول المنطقة.

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03:39ت م

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