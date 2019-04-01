شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعيان الأردني يزور مركز «الملك عبدالعزيز التاريخي» والان نبدء بالتفاصيل
وتجول في أرجاء المتحف الوطني ودارة الملك عبد العزيز وقصر المربع، واستمع إلى شرح من المسؤولين في المركز على ما يحتويه المركز من أقسام وما يضمه من مقتنيات تجسد تاريخ المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ والمملكة العريق.
وأقام صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية حفل عشاء تكريمًا لرئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل بن عاكف الفايز, بحضور رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
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