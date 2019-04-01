شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: المنطقة ترحب بمليكنا الغالي والان نبدء بالتفاصيل

تعم المنطقة الشرقية هذه الأيام سعادة غامرة بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسيدي ولي العهد الأمين، وحرصهما دائماً على التواجد بين أبناء الشعب في كافة المناطق وتلمسهما احتياجاتهم، حيث تأتي هذه الزيارات تعبيراً صادقاً عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب وترسيخاً للوحدة الوطنية بين أبناء المملكة في مختلف المناطق، وتجسد عمق التلاحم بين ولاة الأمر والمواطنين الذين يكنون لهم عظيم الحب والتقدير، وهذه الزيارة الكريمة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة الشرقية نمواً اقتصادياً، وازدهاراً معيشياً على كافة الأصعدة، وكذلك إطلاق مشاريع عملاقة بدعم حكومي سخي، وبحرص واهتمام من قيادتنا الرشيدة، أيدها الله.

وها هي المنطقة الشرقية أرض الخير تسعد وأهلها باستقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظه الله - في هذه الزيارة الميمونة، التي تكسب المنطقة بهاءً وحسنا وجمالاً، وهي امتداد لما سبقها من زيارات توجت بها هذه المنطقة العزيزة، مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على أن تكون قريبة من أبناء شعبها في كل المناطق، فقيادتنا - يحفظها الله - تؤكد دوماً ضرورة العناية بالإنسان السعودي وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة له، لذلك فإننا نعمل جميعاً بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ونصائحهما وإرشاداتهما، بما يحقق التَّطلعات ويرتقى بالقدرات ويؤهلنا لأن نصنع مستقبلاً مشرقاً، تتوفر فيه كل متطلبات الحياة الكريمة.

سائلين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان

نائب أمير المنطقة الشرقية