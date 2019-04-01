شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: المنطقة ترحب بمليكنا الغالي والان نبدء بالتفاصيل
وها هي المنطقة الشرقية أرض الخير تسعد وأهلها باستقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظه الله - في هذه الزيارة الميمونة، التي تكسب المنطقة بهاءً وحسنا وجمالاً، وهي امتداد لما سبقها من زيارات توجت بها هذه المنطقة العزيزة، مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على أن تكون قريبة من أبناء شعبها في كل المناطق، فقيادتنا - يحفظها الله - تؤكد دوماً ضرورة العناية بالإنسان السعودي وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة له، لذلك فإننا نعمل جميعاً بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ونصائحهما وإرشاداتهما، بما يحقق التَّطلعات ويرتقى بالقدرات ويؤهلنا لأن نصنع مستقبلاً مشرقاً، تتوفر فيه كل متطلبات الحياة الكريمة.
سائلين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.
صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان
نائب أمير المنطقة الشرقية
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: المنطقة ترحب بمليكنا الغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.