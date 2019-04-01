شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستعرض جهود استقرار المنطقة مع أمين الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
فيما حضره من الأمم المتحدة، ممثل الأمين في ليبيا غسان سلامة، ومساعدة الأمين للشؤون السياسية روز ماري، والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول، والمستشار السياسي إيهاب عميش.
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