التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440 عن طريق النت: رابط وشروط التسجيل في الضمان والفئات المستهدفة

التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440، نستعرض معكم كل ما يخص التسجيل في الضمان الاجتماعي من شروط التسجيل للضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة للضمان وكذلك رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت، وننشر لكم موقع التسجيل الضمان الاجتماعي عن طريق النت،حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة الضمان الاجتماعي من خلال بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويقدم للمستفيدين معاش شهري ، ويمكن للمواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط التقديم على الضمان من خلال البوابة الإلكترونية أو تقديم طلب في أحد مكاتب الضمان المنتشرة في المحافظات السعودية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440

التسجيل في الضمان الاجتماعي متاح للجميع ممن تنطبق الشروط من الفئات المستهدفة ، حيث يقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في نظام الضمان الاجتماعي. و يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه ، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، و الأرامل ذوات الأيتام، و الأيتام ، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

الفئات المستهدفة في الضمان الاجتماعي

– من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو للأنثى.

– الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

– المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

– الأيتام و تشمل: يتيم متوفي الأب، يتيمة متوفي الأب، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440

للتسجيل في الضمان الاجتماعي إلكترونياً يجب الدخول في الخدمات الإلكترونية هنا .

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-ثم اختر (الخدمات الإلكترونية للمنشآت) ثم اختر (تسجيل مستخدم جديد).

– قم بإدخال البيانات الأساسية ثم اضغط على (التالي).

– قم بإدخال البيانات التفصيلية، ومن ثم اضغط على (حفظ).

– سيتم تأكيد التسجيل عبر رسالة تأكيد على الجوال و رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني المسجل.

وبعد التسجيل، يمكن متابعة الطلب المُقدم عن طريق تسجيل الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار “طلباتي”. وعند قبول الطلب سوف تصل لمقدم الطلب رسالة نصية على جواله تبين نتيجة الطلب.

وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة فيما يخص التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1440 والتسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل.