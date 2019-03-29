القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك 2019 - توقيت ماتش الزمالك والاهلي السبت

تبث مباراة الاهلي ضد الزمالك غدا السبت في مباراة القمة المصرية بمسابقة الدوري عبر قناتي اون سبورت الثانية والنيل الرياضية، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين اللذان يتنافسان علي اللقب هذا الموسم 2018 - 2019.

وتجري مباراة الاهلي والزمالك في استاد برج العرب أو استاد الجيش المصري في القاهرة، علما أنها لحساب الدور الأول، وتحديدا الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والاهلي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم ودمشق وعمان وبيروت، في حين تبدأ الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

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وبشأن معلق مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري، فيكون احمد شوبير وزميله أيمن الكاشف عبر قناة "أون سبورت 2"، في حين يعلق علي قناة النيل الرياضية الكابتن مدحت شلبي.

يشار إلي أن لقاء الأهلي والزمالك مؤجل من الأسبوع السابع عشر من المسابقة، حيث كانت من المفترض أن تلعب في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وفيما يخص طاقم حكام مباراة الاهلي والزمالك، فيدير اللقاء استفان كوفاكس للساحة، ويساعده علي الخطوط، مبهاي أوفيديو أرتين وقاسيلي فلورين مارينسكو، والحكم بونوت ماريون أفرام رابعا.