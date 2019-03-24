رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1440 موقع وظائف وزارة الداخلية أبشر

بوابة أبشر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1440 سيتم فتحة الساعة العاشرة صباحاً اليوم، من موقع وظائف وزارة الداخلية السعودية أبشر التوظيف، لاستقبال طلبات التسجيل على وظيفية جندي في المديرية العامة للكلية، ونحو الضوابط الواجب توافرها في راغبي التقديم من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، فقد تم وضع مجموعة من الشروط على بوابة التوظيف الإلكتروني، تشمل مواعيد بداية تفعيل بوابة القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية .

وكلة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أكدت فتح رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1440 اليوم الأحد، حيث تستمر عملية القبول والتسجيل خلال الفترة من 17 رجب 1440، وحتى الخميس 21 رجب، على أن يتم بدء التسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية من الساعة 10 صباحاً، وتنتهي عملية التقديم على الوظائف العسكرية في نفس الوقت.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1440

بوابة توظيف وزارة الداخلية أبشر حددت الشروط العامة التي يجب أن يتم التعرف عليها، من الخريجين قبل التسجيل في وظائف المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية 1440، ومن بين تلك الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والسن من 17 عام وحتى 30 عام، ومن خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، وعدم الحكم عليه بحد شرعي، أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والتمتع بحسن السير والسلوك، والطول 168 سم وأن يكون الوزن متناسب مع الطول، وعدم الزواج بغير سعودية، وان يجتاز الاختبارات، وهناك استثناء من شرط المنشأ لمن نشأ مع والدية خلال خدمتهم الوطن خارج الحدود، وتفاصيل الشروط على بوابة أبشر التوظيف.

رابط ابشر التوظيف وظائف كلية الملك فهد

بوابة ابشر التوظيف ستدرج رابط التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية العسكرية على رتبة جندي صباح اليوم الأحد ليتمكن راغبي شغل الوظائف العسكرية من التسجيل.