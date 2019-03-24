حاتم المرزوقي نائب وزير التعليم الجديد .. من هو؟

قرر الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، يوم السبت، تعيين حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي في منصب نائب وزير التعليم في المملكة العربية السعودية.

ويمتلك الدكتور حاتم المرزوقي سيرة ذاتية مميزة، أهلته لكي ينال ثقة العاهل السعودي، عبر تكليفه بمنصب نائب وزير التعليم في المملكة، حيث تحصل علي الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتخطيط من جامعة نيوكاسيل بالمملكة المتحدة 1999م.

ونال الدكتور حاتم المرزوقي، درجة الماجستير في التصميم الحضري واقتصاديات المدن من جامعة كولوراد عام 1955، وأيضا ماجستير في

كما حصل على ماجستير في الهندسة المعمارية والتخطيط جامعة كولورادو، 1994، وماجستير في التصميم الحضري واقتصاديات المدن جامعة كولوراد، 1995م، في حين نال درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية جامعة أم القرى سنة 1991م.

الحياة العلمية للدكتور حاتم المرزوقي:

وسبق للدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن عمل مديرًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 30/ 1/ 1438هـ، وعضوًا في مجلس الشورى خلال الفترة من 3/ 3/ 1430هـ- 30/ 1/ 1438هـ.

كما اشتغل الدكتور حاتم، وكيلًا لإمارة مكة المكرمة المساعد للتنمية، ومشرفًا عامًا على مركز تقنية المعلومات إمارة منطقة مكة المكرمة 1/ 1/ 1430- 3/ 3/ 1430هـ، وأيضًا أمينًا عامًّا بمجلس منطقة مكة المكرمة في الفترة من 30/ 4/ 1422- 3/ 3/ 1430هـ.

وعمل أيضا معيدًا في قسم العمارة الإسلامية بجامعة أم القرى خلال 28/ 12/ 1411- 23/ 12/ 1420هـ، وأستاذًا مساعدًا في قسم العمارة الإسلامية، بكلية الهندسة جامعة أم القرى في الفترة من 23/ 12/ 1420- 30/ 4/ 1422هـ.

مناصب سابقة للدكتور المرزوقي:

رئيس فريق جامعة أم القرى لتطوير مشروع جبل عمر بمكة المكرمة (1420هـ).

رئيس فريق دراسة تقييم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالحرم المكي الشريف (1421هـ).

رئيس فريق مشروع تطوير ساحل البحر الأحمر- منطقة مكة المكرمة (1423هـ).

دراسات حاتم المرزوقي:

دراسة ميكنة أعمال مجلس منطقة مكة المكرمة (1425هـ).

دراسة واقع ظاهرة المتخلفين من غير المقيمين في منطقة مكة المكرمة (1425هـ).

دراسة ظاهرة هروب العمالة المنزلية (1427هـ تحت التنفيذ).

دراسة تفعيل وتنشيط دور مجالس المناطق (1424هـ).

دراسة تقييم أوضاع أمانات مجالس المناطق (1427هـ).

دراسة تطوير أعمال مجلس منطقة مكة المكرمة (1422هـ).

ومن اللجان التي عمل بها الدكتور حاتم المرزوقي في حياته:

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لجنة تنمية وتطوير الخدمات والمرافق، مجلس منطقة مكة المكرمة.

لجنة التنمية الاقتصادية، مجلس منطقة مكة المكرمة

الدائرة الاقتصادية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

مركز الدراسات والتخطيط- منطقة مكة المكرمة.

الهيئة الاستشارية لنادي مكة الثقافي الأدبي.

عضو الهيئة العليا لمناسبة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية.

عضو فريق عمل تصميم المخطط الإقليمي بمنطقة مكة المكرمة.

عضو فريق عمل مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعادة إعمار عين زبيدة.

عضو فريق عمل دراسة مدينة مكة المكرمة للعلوم والأبحاث والتقنية.

عضو لجنة شؤون المراعي بمنطقة مكة المكرمة.

عضو لجنة السقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة.

عضو فريق عمل برنامج نظم المعلومات الجغرافية بمنطقة مكة المكرمة.

وبالنسبة إلى مجالس الإدارة التي شغل فيها حاتم بن حسين المرزوقي مناصب فكانت:

عضو وأمين عام مجلس مكة الثقافي.

عضو وأمين عام جائزة مكة للتميز.

عضو مجلس إدارة نادي الفروسية بمحافظة جدة.

عضو مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

عضو المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة.

يشار إلي أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر السبت عدد من الأوامر الملكية، حيث تضمنت تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي في منصب نائب وزير التعليم، وكذلك أحمد العامري في منصب مدير جامعة الامام الاسلامية.