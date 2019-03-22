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تحذير لأهالي مكة من التقلبات الجوية.. أمطار وغبار حتى هذا الموعد
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.
وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن الحالة تشمل عدة مناطق، منها مكة وتربة والطائف والأجزاء المجاورة لها وتتحرك باتجاه الشرق، على أن تبدأ الحالة في الساعة 15:20، وستنتهي في الساعة 21 مساء بمشيئة الله تعالى.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– سماء غائمة جزئيًّا، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، وكذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة).
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