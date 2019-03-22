شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونسكو" تكّرم الشاعر بدر بن عبدالمحسن والان نبدء بالتفاصيل

كرمت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود، نظير إسهاماته الشعرية الفنية الثقافية المتفردة، التي امتدت لأكثر من 40 عاماً، وذلك في مقر المنظمة في باريس، في ليلة تكريمه بمناسبة اليوم العالمي للشعر، قبيل انطلاق أمسية "ناي" التي ألقى خلالها 12 قصيدة مترجمة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وسط حضور ثقافي تجاوز 400 شخصية من مختلف دول العالم.



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