واتساب يخص دولا قليلة بمزايا نسخة رجال الأعمال من مستخدمي أيفون

2019-03-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشف تطبيق التراسل الفوري واتساب عن نسخة الأعمال الخاصة بهواتف أيفون، والتي تُدعم أنظمة تشغيل iOS المشغلة لأجهزة أبل.

وحسب موقع “91 موبايلز”، فإن تطبيق واتساب سوف يسمح باتصال مستخدمي هواتف أيفون بشكل أكثر سلاسة مع المستخدمين، إلا أن النسخة المطروحة حديثًا من واتساب بيزنس لا تزال غير نهائية.

واكتفى واتساب بطرح النسخة التجريبية من خدمته لهواتف أيفون على نطاق ضيق للغاية، حيث انحصر ذلك في عدد من البلدان بأوروبا وأمريكا الجنوبية، وذلك تمهيدًا لطرحه في المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات قريبًا.

وطُرحت نسخة واتساب بيزنس الخاصة بالهواتف التي تدعم أنظمة أندرويد خلال العام الماضي، فيما فضلت الشركة التابعة لفيسوك إرجاء طرح النسخ الخاصة بهواتف أيفون إلى العام الجاري.

ومن المقرر أن يتم طرح النسخة النهائية على نطاق واسع لكافة الدول التي تدعم استخدام واتساب في بلادها، والتي من الممكن أن يتوفر التطبيق لدى مستخدمي واتساب فيها خلال الفترة المقبلة.