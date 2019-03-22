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عقوبات أمريكية جديدة على إيران تطال 14 فردا و17 كيانا
متابعات الخليج 365 - متابعة
فرضت الولايات المتحدة موجة جديدة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي طالت 31 فردًا وكيانا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الجديدة على إيران تشمل 14 فردا و 17 كيانا.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران بشكل منفرد تم تطبيق موجة إضافية من العقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب واستمرارها في تطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية.
وقال ترامب في وقت سابق ان الاتفاق النووي كارثي وما كان يجب أن يتم التوقيع عليه من قبل ادارة الرئيس أوباما.
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