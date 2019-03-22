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2019-03-22 شاهد .. لحظة غرق عبارة الموت في نهر دجلة متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements ابتلع نهر دجلة أكثر من 100 جثة بينهم نساء وأطفال حين غرقت عبارة كانت تحمل متنزهين في طريقهم إلى الموصل.

وأظهر فيديو متداول لحظة غرق العبارة التي تكدست بالركاب.









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