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صور.. جموع المصلين تشيع الشهيدين عسيري والربعي ببحر أبو سكينة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة
أدت جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عقب صلاة الجمعة اليوم, صلاة الميت على شهيدي الواجب العريف إبراهيم بن محمد جابر عسيري, والجندي إبراهيم أبوعيشة إبراهيم الربعي من منسوبي القوات المسلحة، اللذين استشهدا في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي ورئيس مركز بحر أبو سكينة حمود بن ظافر الحقباني ومدير الشرطة العقيد صالح اليزيدي المصلين بالجامع الكبير الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير, لذوي الشهيدين، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان .
وأعرب ذوو الشهيدين عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنيهما في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن استشهادهما دفاعا عن الوطن وسام فخر لهما ولأسرتهما, داعين الله سبحانه أن يتغمدهما بواسع رحمته .
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