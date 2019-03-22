الان تتابع عادل الكلباني: يجب إغلاق المحلات وقت الصلاة لكن مع تقليل المدة لـ 5 دقائق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 علق إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني، على قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة، قائلا: “إغلاق المحلات ساعة إلا ربع به إجحاف”. وأضاف خلال استضافته ببرنامج “بالمختصر”، الذي يذاع على قناة mbc: “يجب إغلاق المحلات وقت الصلاة لكن مع تقليل المدة لتكون 5 دقائق، حتى لا تتعطل حياة الناس، وأرى أن تتجه المساجد للإقامة بعد الآذان مباشرة إسهامًا بذلك”.

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