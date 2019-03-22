استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية عبر بوابة أبشر الإلكترونية

نستعرض معكم متابعي موقع عرب نيوز طريقة الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية وذلك عبر بوابة أبشر الإلكترونية، حيث تقدم وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات التي تسهل على المواطنين، ومن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن التعاميم أو الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية ويمكن من خلال هذه الخدمة معرفة وجودة مخالفات على المواطن او المقيم وقد ينتج عنها إيقاف الخدمات للمقيمن، لذا نكتب فى السطور التالية كيف أعرف سبب إيقاف خدماتي، تابعونا.

استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية

أولا نقوم بالدخول الى رابط موقع وزارة الداخلية.

ثم الدخول الى الاستعلامات الالكترونية.

ثم كتابة رقم الهوية وكتابة باقى البيانات المطلوبة.

ثم الاستعلام عن إذا كانت هناك مخالفات أو تعاميم مسجلة على رقم الهوية أو رقم الإقامة.

ويذكر أنه الاستعلام عن التعاميم أو الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية تهدف إلى عدوم حدوث توقف مفاجئ للخدمات، ومن أهم المخالفات التي تؤدي الى التوقف الأحكام الجنائية، ومخالفات المرور.