، مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بالسماح للمقرر الدولي بزيارة البلاد ،

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طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيران، بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان "جاويد رحمان"، والسماح له بزيارة البلاد، وأن تقدم له جميع المعلومات اللازمة للقيام بمهمته.
وأشار المجلس، بعد اعتماده قراراً بتمديد ولاية المقرر الخاص في إيران لمدة سنة أخرى، إلى جميع قراراته السابقة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأعرب عن الأسف والقلق البالغ لعدم تعاون إيران مع طلبات المجلس والجمعية العامة حسب التطورات المشار إليها في التقرير، وعدم سماح السلطات الإيرانية للمقرر الخاص بالقيام بولايته.
وطلب القرار من المقرر الخاص تقديم تقرير للمجلس في دورته "43"، وإلى الجمعية العامة الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين حول تنفيذ ولايته، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بالسماح للمقرر الدولي بزيارة البلادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-22
طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيران، بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان "جاويد رحمان"، والسماح له بزيارة البلاد، وأن تقدم له جميع المعلومات اللازمة للقيام بمهمته.
وأشار المجلس، بعد اعتماده قراراً بتمديد ولاية المقرر الخاص في إيران لمدة سنة أخرى، إلى جميع قراراته السابقة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأعرب عن الأسف والقلق البالغ لعدم تعاون إيران مع طلبات المجلس والجمعية العامة حسب التطورات المشار إليها في التقرير، وعدم سماح السلطات الإيرانية للمقرر الخاص بالقيام بولايته.
وطلب القرار من المقرر الخاص تقديم تقرير للمجلس في دورته "43"، وإلى الجمعية العامة الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين حول تنفيذ ولايته، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
22 مارس 2019 - 15 رجب 1440
05:46 PM
شدّد على ضرورة أن تقدم له السلطات جميع المعلومات للقيام بمهمته
طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيران، بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان "جاويد رحمان"، والسماح له بزيارة البلاد، وأن تقدم له جميع المعلومات اللازمة للقيام بمهمته.
وأشار المجلس، بعد اعتماده قراراً بتمديد ولاية المقرر الخاص في إيران لمدة سنة أخرى، إلى جميع قراراته السابقة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأعرب عن الأسف والقلق البالغ لعدم تعاون إيران مع طلبات المجلس والجمعية العامة حسب التطورات المشار إليها في التقرير، وعدم سماح السلطات الإيرانية للمقرر الخاص بالقيام بولايته.
وطلب القرار من المقرر الخاص تقديم تقرير للمجلس في دورته "43"، وإلى الجمعية العامة الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين حول تنفيذ ولايته، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
، مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بالسماح للمقرر الدولي بزيارة البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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