، "العيار" يؤكد أن مشروعات الرياض الكبرى تدعو للفخر والاعتزاز ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبّر عن سعادته بإطلاق الملك 4 مشروعات نوعية كبرى في العاصمة

أعرب أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، الدكتور تركي بن فهد العيار، عن سعادته بمناسبة إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أربعة مشروعات نوعية كبرى في العاصمة الرياض.

وقال: "المشروع يثلج الصدر، ويسر الخاطر، ويدعو للفخر والاعتزاز؛ لأنه من المشاريع الحديثة الحيوية العملاقة التي تحسّن جودة الحياة، وتساهم في تعزيز الرياضة المجتمعية لجميع أفراد المجتمع، إضافة إلى أن العاصمة الرياض ستكون جاذبة للمواطن والمقيم والزائر.

وأضاف، أن المشروعات المتعددة والمتنوعة في الرياض، ستجعلها عاصمة تماثل عواصم العالم؛ لما تملكه من مقومات ومقدرات تاريخية وحضارية وثقافية وإنسانية، تؤهلها بجدارة لتكون ضمن مصافّ عواصم العالم المتقدم"؛ مؤكدًا حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم ما يخدم الوطن والمواطن، ويرتقي بالنهضة التنموية لتشمل جميع جوانب الحياة والتي هي تنفيذ لبرامج التحول الوطني 2020 وامتداد للأهداف النبيلة لرؤية المملكة 2030؛ سائلًا الله عز وجل أن يكلل هذه المساعي والجهود بالتوفيق والنجاح، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.