، رئيس سابك: المشاريع الكبرى سترتقي بالعاصمة إلى المكانة التي تليق بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجسد عناية القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن وتحسين جودة الحياة

رفع رئيس مجلس إدارة (سابك) الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة إطلاق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تشمل: "مشروع حديقة الملك سلمان"، و"مشروع الرياض الخضراء"، و"مشروع المسار الرياضي"، و"مشروع الرياض آرت".

وأكد الجربوع أن هذه المشاريع تجسد عناية القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن، وتحسين جودة الحياة، والحرص على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، لبناء مجتمع حيوي بيئته عامرة بالسعادة، واقتصاد مزدهر بفرصه الاستثمارية المثمرة. موضحاً أن المشاريع الأربعة الكبرى، التي تقوم عليها "لجنة المشاريع الكبرى" برئاسة سمو ولي العهد أيده الله، ستحسن جودة الحياة في مدينة الرياض، وسترتقي بالعاصمة إلى المكانة التي تليق بالمملكة العربية السعودية.

وقدّم الجربوع التهنئة إلى سمو أمير منطقة الرياض، على هذه المشاريع، التي ستعزز التنمية في العاصمة بمختلف جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030م". سائلاً الله سبحانه أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - أيدهما الله - وأن يديم الأمن والأمان والازدهار.