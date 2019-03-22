، قمة "النصر والاتحاد" في افتتاح الجولة 16 من "ممتاز الطائرة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأهلي" يتصدر الترتيب بـ 42 نقطة.. ويلاقي "الترجي".. غدًا

تنطلق أربع مباريات -غدًا السبت- ضمن الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

ولازال "الأهلي" يتصدر الترتيب بـ 42 نقطة ثم "الهلال" بـ 39 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ثم "النصر والاتحاد" يتساويان بنفس الرصيد 28 نقطة .

وتأتي مباراة "النصر والاتحاد" كأقوى مباريات الجولة، حيث يتنافس الفريقان على المركز الثالث.

ويقود اللقاء أمين الطريفي ومحمد الثنيان حكم ثانٍ وعادل الدوسري مسجلاً، وستقام المباراة في الثالثة عصراً على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض.

ويلتقي "الأهلي والترجي" على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة في الثالثة عصراً، ويقود اللقاء خالد الزغيبي وماجد الغامدي حكم ثانٍ وهاني سنان مسجلاً.

ويستضيف "الفيصلي" "الموج" على صالة مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة في الثالثة عصراً، ويقود اللقاء يعقوب السبت وعبدالرحمن الدوسري حكم ثانٍ وسليمان الفايز مسجلاً.

ويلعب "الابتسام والسلام" على صالة نادي الاتفاق بالدمام في الثالثة عصراً، ويقود اللقاء محمد الحناكي وأحمد القرني حكم ثانٍ وياسر آل إسماعيل مسجلاً.