بالصور.. أمير الرياض يدشن مباني البلدية والكهرباء وعدداً من المشاريع بـ”الخرج”

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، المبنى الجديد لبلدية محافظة الخرج، والذي تم تصميمه وبناؤه بأربعة طوابق ومساحة 21 ألف متر مربع، وبتكلفة تجاوزت الـ 41 مليون ريال، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع ممشى غرناطة العملاق بطول 5 كيلومترات.

وقام الأمير كذلك بتدشين المقر الجديد للشركة السعودية للكهرباء في المحافظة على مساحة 17 ألف م2 وبتكلفة قدرت بـ 20 مليون ريال، وسيخدم هذا المبنى أكثر من 230 ألف مشترك. جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، لمحافظة الخرج، لتدشين عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة، بحضور أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون البلديات، المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب، ورئيس بلدية الخرج، المهندس أحمد بن محمد البكيري، ورئيس القطاع الأوسط بالشركة السعودية للكهرباء، المهندس سعيد الغامدي، ومدير كهرباء الخرج، المهندس قبلان العتيبي.

وفي نهاية زيارته، قدم أمير الرياض كلمة تهنئة وشكر لكافة موظفي بلدية محافظة الخرج، عبر رسالة خطية كتبها لهم قال فيها “إلى ‏إخواني وزملائي في بلدية محافظة الخرج أقدم التهنئة على هذا المبنى الجديد الذي أرجو أن يكون بيئة صالحة ونظيفة للعمل الجيد والإنتاج المتفوق، وسيتحقق ذلك بإذن الله ثم بمجهود الجميع وعلى رأسهم سعادة رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري “المهندس النشط” وننتظر منه المزيد بإشراف أمين منطقة الرياض و‏وكيل الأمين .حفظ الله الوطن في ظل القيادة الكريمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. ومن جانب آخر، التقى أمير الرياض خلال زيارته عدداً من أبناء شهداء الواجب وبرفقتهم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، وذلك في بهو برج الخرج، وأثنى على المتابعة والاهتمام التي يحظى بها أبناء وأسر شهداء الواجب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ناقلاً شكره لهم وداعياً لآبائهم الأبطال أن يتقبل الله آباءهم من الشهداء.

كما حث جميع الأبناء على الجد والاجتهاد، وذكرهم بالتسلح بالعلم والإيمان ومواصلة العلم والتعلم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله. جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لمحافظة الخرج لتدشين عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة، بحضور معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون البلديات المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب، ورئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، ورئيس القطاع الأوسط بالشركة السعودية للكهرباء المهندس سعيد الغامدي ومدير كهرباء الخرج المهندس قبلان العتيبي.