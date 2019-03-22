شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 5 ملايين تأشيرة عمرة ووصول 4.5 مليون معتمر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5,039,885 تأشيرة منذ بدء موسم العمرة لهذا العام و حتى تاريخ 14 رجب، وبلغ مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 4,553,427معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 472,899معتمرًا، منهم 319,375 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 153,524 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4,080,528معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,079,229، تليها إندونيسيا 726,924، بعدها الهند 452,144، ثم مصر 257,257، واليمن خامسا 224,621معتمرين. وتأتي بعدها كل من: تركيا 223,490، ماليزيا 223,120، الجزائر 188,755، العراق 129,914، الأردن .127,643.