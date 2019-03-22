شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 5 ملايين تأشيرة عمرة ووصول 4.5 مليون معتمر والان نبدء بالتفاصيل
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,079,229، تليها إندونيسيا 726,924، بعدها الهند 452,144، ثم مصر 257,257، واليمن خامسا 224,621معتمرين. وتأتي بعدها كل من: تركيا 223,490، ماليزيا 223,120، الجزائر 188,755، العراق 129,914، الأردن .127,643.
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