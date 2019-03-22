الان تتابع مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار أكثر من 5 ملايين تأشيرة ووصول أكثر من 4.5 مليون معتمر إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5,039,885 تأشيرة منذ بدء موسم العمرة لهذا العام و حتى تاريخ 14 رجب، وبلغ مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 4,553,427معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 472,899معتمرًا، منهم 319,375 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 153,524 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4,080,528معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة، مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة والذي بلغ عددهم 10,329موظفا، منهم 8,553من الذكور، و1,776من الإناث.

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وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4,063,556 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 444,343 معتمرًا، وسجل وصول 45,528 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,079,229، تليها إندونيسيا 726,924، بعدها الهند 452,144، ثم مصر 257,257، واليمن خامسا 224,621معتمرين. وتأتي بعدها كل من: تركيا 223,490، ماليزيا 223,120، الجزائر 188,755، العراق 129,914، الأردن 127,643.

ويهدف المؤشر الأسبوعي، إلى تتبع حركة إصدار التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال موسم العمرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.