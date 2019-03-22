شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة الغائب على شهداء «مسجدي نيوزيلندا» في الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أقيمت اليوم صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي على شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرس في نيوزيلندا.

وأم المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، بينما أمّهم في المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالله البعيجان، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين ويتم عليهم الصحة والعافية.

Advertisements

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس أن إقامة صلاة الغائب على شهداء المسجدين بنيوزلندا في الحرمين الشريفين يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان.

وأوضح أن هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حريصة على تمسكها بالشريعة الإسلامية وحراستها لمقدسات المسلمين وخدمة وفد الرحمن فيهما ملتزمة منهج الوسطية والاعتدال القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاءت لحفظ الدماء وتعظيم شأنها، وحفظ حقوق المسلمين في شتى بقاع العالم، وهو ما يجعل هذه البلاد المباركة نبراساً يقتدى ومثالاً يحتذى للإسلام الحق والعقيدة الصحيحة التي حرمت سفك الدماء وانتهاك الحرمات في كل مكان في المعمورة.

ودعا الشيخ السديس الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويديمها ذخراً للإسلام والمسلمين وأن يحفظ البلاد والعباد في شتى بقاع العالم من كل سوء ومكروه، وأن يرحم الشهداء الذين طالتهم يد الغدر والإرهاب إنه جواد كريم.