السعودية | السعودية تقيم صلاة الغائب على ضحايا هجوم نيوزيلندا

شكرا لقرائتكم السعودية تقيم صلاة الغائب على ضحايا هجوم نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقيمت صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أن هذه الخطوة تعبر عن اهتمام السعودية بقضايا الإسلام والمسلمين، وتبرز موقف السعودية الحازم في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا دين ولا وطن له.

وأمّ المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، بينما أمّهم في المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان.