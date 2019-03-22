انت الان تتابع تفاصيل خبر لاعب مغربي يشعل أزمة بين فريق سعودي ومنتخب بلاده والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 02:55 مساءً - أشعل لاعب مغربي أزمة بين فريق النصر السعودي واتحاد كرة القدم المغربي؛ بعد مطالبة النادي السعودي بعدم إشراك لاعبهم في مباراة أسود الأطلس أمام الأرجنتين.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن نادي النصر راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وأبلغه بأن اللاعب والمهاجم الدولي المعروف، نور الدين أمرابط، مصاب ويجب ألا يشارك في مواجهة الأرجنتين الودية، وأنه في حال خوضه المباراة وتعرّضه للإصابة فإن الاتحاد المغربي سيتحمل المسؤولية كاملة.

وذكرت صحيفة "المساء" المغربية أن الخطوة التي أقدم عليها النصر السعودي تعد مفاجئة لاتحاد كرة القدم المغربي، خصوصاً أن الفريق راسل "الفيفا" بشكل مباشر بدل أن يكتفي ببعث تقرير طبي يحدد وضعية اللاعب الصحية.

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وربما جاء هذا التطور بعدما أثار طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هيفتي، السخط في أوساط إدارة نادي النصر؛ بعد تصريح له عن حالة اللاعب المغربي.

وقال هيفتي في تصريح له، الأسبوع الماضي، إن الدولي أمرابط وصل إلى معسكر الأسود مصاباً في الفخذ منذ نحو 9 أيام، وإنه كان يشارك "مع الأسف" في مباريات النصر رغم إصابته.

وتلعب المغرب مع الأرجنتين، يوم الثلاثاء القادم 26 مارس، على ملعب طنجة الكبير في مباراة ودية.