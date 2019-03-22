شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على الباحة والان نبدء بالتفاصيل
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على منطقة الباحة ومحافظاتها.
ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة السابعة مساءً.
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