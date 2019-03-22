الرفض الدولي يتواصل .. سيادة إسرائيل على الجولان تخالف القانون الدولي

2019-03-22

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

أكدت عدة دول رفضها دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببسط السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة.

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية إذاء تصريحات ترامب غير المسؤولة والتي تؤكد انحيازه الأعمى لصالح إسرائيل ما يعرقل الدور الأمريكي في عملية التسوية.

خروج عن القانون

وفي أول رد فعل عربي قالت الجامعة العربية إن تصريحات الرئيس الأمريكي خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي، مؤكدة أن “الجولان أرض سورية محتلة”.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأميركية التي تمهد لاعتراف رسمي أميركي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعد خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي.

أرض عربية محتلة

بدورها أكدت مصر على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١ بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أيّة شرعيّة دولية.

وشدد بيان صادر من الرئاسة المصرية على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

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مجلس التعاون يأسف

وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي عن أسفها لقرار الرئيس الأميركي بشأن مرتفعات الجولان مؤكدة أنه لا يصب في صالح عملية السلام في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي يرفض



المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي قالت إن “الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان”، وفي ذات السياق قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أن “تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية”.

واعتبرت فرنسا أن سيادة إسرائيل على الجولان تخالف القاون الدولي

مجرد دعوة

من جانبها قالت روسيا إنها لا تزال تأمل أن تظل دعوة الرئيس ، دونالد ترامب، للاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان مجرد “دعوة” وألا تتحول لإعلان رسمي.

وكان ترامب كتب في تغريدة مساء الخميس “بعد 52 عاما، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان”.

وأشار إلى أن هذه المنطقة الاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967، وضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تعد “ذات أهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة”.