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سلام .. كلمة عربية تتصدر مانشيت صحيفة نيوزلندية
متابعات الخليج 365 - متابعة
بكلمة واحدة باللغة العربية أصدرت صحيفة نيوزلندية عددها الصادر اليوم بعد مرور أسبوع على مذبحة المسجدين التي راح ضحيتها 50 مسلما.
ونشرت صحيفة ذا برس اليومية والتي توزع على مدينة كريس تشيرش وكانتربيري في نيوزلندا، الجمعة، على صفحتها الرئيسية، كلمة “سلام” بالحروف العربية.
وظهر في الجزء السفلي من الغلاف أسماء 50 ضحية لإطلاق النار في المسجدين والذين قضوا في هجوم الجمعة الإرهابي.
وشهدت رئيسة وزراء نيوزلندا اليوم خطبة الجمعة من مسجد النور أحد المسجدين اللذين تمت فيهما الجريمة الإرهابية، في تأكيد واضح على التضامن الشعبي والرسمي مع المسلمين.
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