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2019-03-22 فيديو.. صلاة الغائب في الحرمين على شهداء نيوزلندا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements أدت جموع المصلين في المسجد الحرام اليوم صلاة الغائب على شهداء حادث المسجدين في نيوزلندا الذي وقع الجمعة الماضية وراح ضحيته قرابة 50 شخصًا.

كما أدى المصلون في المسجد النبوي الشريف صلاة الغائب على الشهداء داعين لهم بالرحمة والمغفرة الواسعة.

وكانت نيوزلندا سمحت اليوم ولأول مرة ببث الأذان مباشرة على الهواء وتم نقل صلاة الجمعة عبر الإعلام الرسمي.









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