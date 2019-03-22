صور.. منتزه بري بمساحة ٤٠٠ ألف م2 في طلعة التمياط

2019-03-22

متابعات الخليج 365 - رفحاء

تفاعلت بلدية طلعة التمياط مع حملة (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ) التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية ضمن فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2019.

وتم إنشاء المنتزه البري بطلعة التمياط هذا اليوم تزامناً مع بداية الحملة ، والذي تتجاوز مساحته ٤٠٠ ألف متر مربع يضم ما يقارب ١٥ نوعا من الأشجار البرية منها السدر والأثل والطلح.

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يأتي ذلك توافقا مع أهداف رؤية السعودية 2030‬⁩، التي تتضمن الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية ودعم جودة الحياة ورفاهية المجتمع ، وطالب المهندس حمود بن هليل الحجيفي رئيس بلدية طلعة التمياط بالحفاظ والاعتناء بالأشجار وعدم رمي المخلفات بالقرب منها وكذلك الابتعاد عن الاحتطاب الجائر لتستمر بيئتنا خضراء مثمرة، من جانب آخر تستمر الحملة من قبل بلدية طلعة التمياط في المدارس بإلقاء محاضرات توعوية للطلاب بداية من الأسبوع المقبل.