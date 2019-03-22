الان تتابع فيديو.. إقامة صلاة الميت على شهداء مسجدي نيوزيلندا في الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:
أقيمت اليوم (الجمعة)، صلاة الميت الغائب، على شهداء مسجدي نيوزيلندا، في الحرمين الشريفين.
وقال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لهيئة شؤون الحرمين، إن إقامة صلاة الغائب على شهداء المسجدين بنيوزلندا في الحرمين الشريفين يعكس اهتمام القيادة الرشيدة يحفظها الله بقضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان .
وأضاف السديس، في تصريحات: “قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله وهذه الدولة المباركة وتمسكها بالشريعة الإسلامية وحراستها لمقدسات المسلمين وخدمة وفد الرحمن فيهما والتزامها منهج الوسطية والاعتدال القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاءت لحفظ الدماء وتعظيم شأنها, وحفظ حقوق المسلمين في شتى بقاع العالم ، وهو ما يجعل هذه البلاد المباركة نبراساً يقتدى ومثالاً يحتذى للإسلام الحق والعقيدة الصحيحة التي حرمت سفك الدماء وانتهاك الحرمات في كل مكان في المعمورة”.
ودعا الدكتور السديس، الله (عز وجل)، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديمهم ذخراً للإسلام والمسلمين وأن يحفظ البلاد والعباد في شتى بقاع العالم من كل سوء ومكروه وأن يرحم الشهداء الذين طالتهم يد الغدر والإرهاب إنه جواد كريم.
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